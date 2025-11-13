重圧に押しつぶされることはなさそうだ。ブラジル代表の英雄ロナウジーニョ氏の息子で、現在20歳のジョアン・メンデスは、今夏にイングランド２部ハルのアカデミーに加入した。それまでは父の古巣バルセロナやバーンリーの下部組織でプレーしていた。偉大な父を持つ２世選手として、どこに行っても否が応でも注目を集めるが、ジョアンは極めて冷静だ。ロナウジーニョ・ジュニアは英公共放送『BBC』で心境をこう明かした。「