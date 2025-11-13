50代の女性が住む部屋のドアポストに小型カメラを入れ、女性を盗撮したとして、30歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと岩佐暁歩海容疑者は今年9月、東京・武蔵野市のアパートに侵入し、このアパートに住む50代の女性を盗撮した疑いが持たれています。2人に面識はなく、岩佐容疑者は先端に小型カメラがついた長さ3メートルほどのワイヤのようなものを女性の部屋のドアポストに入れて、撮影していたとみられます。ワイヤが見