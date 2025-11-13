ドジャースの山本由伸（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）が12日に発表され、ナ・リーグの最終候補に残っていたドジャースの山本由伸は日本人初の受賞を逃し、3位だった。昨季の新人王でパイレーツの23歳右腕スキーンズが満票で初受賞した。同賞は全米野球記者協会の会員30人の投票で決まる。山本はメジャー2年目の今季、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振で3位票を16票得るなどした。スキ