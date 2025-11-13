公開中の映画『爆弾』より、山田裕貴をはじめとするキャスト陣のメイキング写真が初公開された。極限の緊張と心理戦が渦巻く本編とは一転、撮影現場では名優たちの笑顔があふれていたようだ。【画像】映画『爆弾』そのほかのメイキング写真写真には、爆弾の存在を示唆する謎の男・スズキタゴサク（佐藤二朗）を追及する刑事・類家（山田）らが取調室で対峙するシーンの裏側が収められている。劇中では息詰まる攻防が繰り広げら