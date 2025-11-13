DeNAは13日、森下瑠大投手、松本隆之介投手、浜地真澄投手、庄司陽斗投手、上甲凌大選手、西巻賢二選手と、2026年シーズンの育成選手契約を結ぶことになったと発表した。▼育成選手の背番号136森下 瑠大140松本 隆之介052浜地 真澄122庄司 陽斗127上甲 凌大129西巻 賢二