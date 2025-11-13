歌手で女優の原めぐみがデビュー４５周年記念シングルとして、新曲「偽りの恋」を１２月１０日にＣＩＭＳＭｕｓｉｃＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔよりリリースする。同曲は、シンガーソングライターの丸山圭子が書き下ろしたことで注目されている。原は「丸山さんの代表曲『どうぞこのまま』は、私も大好きな１曲で、圭子さんが紡ぐ切なくも美しいメロディーと、都会的で洗練された言葉の世界観にいつも魅了されてきました。