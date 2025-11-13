生き物調査で捕獲したコイやモクズガニなど＝１２日、今泉名水桜公園水生生物の調査や外来生物の駆除を目的とした恒例の生き物調査が１２日、神奈川県秦野市の今泉名水桜公園で行われた。市職員やボランティア、東海大の学生ら３２人が参加し、網を片手に池の生態を探った。池が職員らによって水抜きされ、正午までに６０センチほどの大型のコイ３匹、バケツ３杯強のアメリカザリガニなどの外来種が捕獲された。一方で県準絶滅