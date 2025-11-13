ＤｅＮＡは１３日、浜地真澄投手、庄司陽斗投手らと育成再契約したと発表した。育成再契約した選手は以下の通り投手１３６森下瑠大投手１４０松本隆之介投手０５２浜地真澄投手１２２庄司陽斗捕手１２７上甲凌大内野手１２９西巻賢二