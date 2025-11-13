【MG 1/100 F90IIIＹ クラスターガンダム（再販）】 予約受付：11月13日11時～ 商品発送：2026年2月 予定 価格：6,600円 BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にてプラモデル「MG 1/100 F90IIIＹ クラスターガンダム」再販分の予約受付を本日11月13日11時より開始する。価格は6,600円。商品の発送は2026年2月を予定している。