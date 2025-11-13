ＤｅＮＡは１３日、巨人を戦力外となった馬場皐輔投手を獲得したと発表した。チームは今季の救援防御率が３・３７とリーグワーストでブルペン整備が急務。そこで阪神時代の２１年に４４試合に登板し、最速１５０キロ超えの直球とスプリット、カットボールを武器にする右腕に白羽の矢が立った。馬場は今季１軍で８試合に登板し、防御率３・６８ながらも、２軍で３７試合に登板して防御率１・９１と成績を残し、イースタン・リー