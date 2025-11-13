テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１３日、北海道各地で１２日夜にオーロラが観測されたことを伝えた。陸別町の天文台「りくべつ宇宙地球科学館」によると、日没後、北側の低い空に赤色にきらめくオーロラが現れ、肉眼でも確認できた。太陽の表面の爆発現象「太陽フレア」の大規模な発生が９日から３日連続で起きたためだといい、１３日も見える可能性があるという。番組では午後７時半過ぎ