静岡･島田市に住む40代の男性が、SNSを通じて知り合った人物から株の投資を勧誘され、指定された口座に現金計2400万円を振り込み、だまし取られる事件がありました。警察によりますと、島田市に住む40代の会社員の男性は、7月上旬ごろSNSを通じて知り合った人物から株の投資を勧誘されました。男性は11月上旬までの間に、指定された口座に現金計2400万円を振り込んだところ、だまし取られたということです。警察がSNS型投資詐欺事