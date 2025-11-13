ＤｅＮＡは１３日、巨人を戦力外となった馬場皐輔投手と育成選手契約を結ぶことで合意したと発表した。馬場は１０月２４日に巨人から来季の契約を結ばないことを通達されたが、現役続行を希望していた。馬場は仙台大から１７年度ドラフト１位で阪神入団。２３年オフの現役ドラフトで巨人に移籍したが、２年間で計９試合に登板し勝ち星なしに終わっていた。通算成績は１１５試合登板、７勝４敗、防御率３・４６。