１２月８日に２０周年を迎えるＡＫＢ４８の下尾みう（２４）と永野芹佳（２４）が、早朝から有名なパン屋に並ぶなど「パン活」を２年以上継続させ、注目を集めている。同期だからこそ生まれた毎月の２人の“ルーティン”で「過去に行ったお店をまとめて本を出したい」と夢を語った。さらに１２月４日から始まる日本武道館でのコンサートへの思いも明かした。早い時は朝７時からパン屋に並ぶこともあるという。下尾は「まずパン