１３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、三之丞（板垣李光人）が母・タエ（北川景子）に「社長になった」とウソをつく。あの雨清水家のタエが物乞いをやっていることを知った新聞記者・梶谷（岩崎う大）はタエに直撃取材。「記事にする」といったところで三之丞が戻り、「やめてくれ」といって物陰に連れていき、金を渡して「見なかったことにしてほしい」と頼む。その場面をタエが見てしまい「そのお金は