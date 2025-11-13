埼玉県三郷市で5月、車を飲酒運転して男児4人に重軽傷を負わせ逃走したとして、自動車運転処罰法違反などの罪に問われた中国籍の男に、さいたま地裁越谷支部は13日、懲役2年6月、執行猶予4年の判決を言い渡した。