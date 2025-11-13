三重県松阪市内の県道で、11日の夜、パトカーが追跡中の高校生が2人乗りする中型バイクが転倒する事故があり、バイクに乗っていた2人が軽いケガをしました。警察によりますと11日、午後9時25分頃、松阪市鎌田町の県道で、県内の高校に通う1年の男子生徒2人が乗っている中型バイクをパトカーが追跡していたところ、バイクが転倒し、乗っていた高校生2人が膝や腰などに軽いケガをしました。パトカーは松阪市愛宕町内の国道で、中型バ