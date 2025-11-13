スタントマンによる自転車事故の再現を通じて、事故の衝撃や怖さを知ってもらおうという交通安全教室が、12日、三重県津市の特別支援学校で行なわれました。交通安全教室は、自転車事故の恐ろしさを疑似体験することで交通ルールの大切さを感じてもらおうと、「JAみえなか」などが、自転車に乗る機会の多い中学生や高校生を対象に行っているもので、県立稲葉特別支援学校の高等部の生徒約100人が参加しました。12日は、プロのスタ