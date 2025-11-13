福岡県警八幡西署は13日、北九州市八幡西区春日台4丁目の路上で11日午後4時ごろ、男が帰宅中の小学生女児にコートを開いて上半身裸の状態を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代、黒色のコートを着用していたという。