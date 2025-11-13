信用調査会社の東京経済福岡支社が発表した九州・沖縄の総合建設会社（ゼネコン）の2024年度業績調査によると、上位100社の売上高合計は前年度比4.2％増の約1兆668億円で、3年連続で増加した。防衛や防災など公共工事の請負額が高水準で民間需要も堅調だった。2年連続で1兆円を超えた一方、資材高騰や人件費の上昇で利益率は伸び悩んだ。