中小企業の商売繁盛を後押しする「しんきん合同商談会」が12日、福岡市で開かれ、九州各地から約350社・団体が集まった。九州北部信用金庫協会（福岡市）が主催し今回で8回目。井倉真会長は開会式で「中小企業に寄り添い、経営課題の解決を支え、地域社会を元気にしていきたい」とあいさつした。