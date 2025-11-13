九州経済産業局が12日発表した9月の九州・沖縄の百貨店（17店）の販売額は、前年同月比5・4％減の350億円で2カ月ぶりに前年を下回った。残暑が長引き、秋物関連の催事が後ろ倒しになったことなどが響いたという。インバウンド（訪日客）の入店客数は回復傾向にあるが、購買の傾向が高額品から食品や化粧品などへ多様化し、客単価の低下が続いている。