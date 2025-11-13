カジュアル衣料品店「ユニクロ」は10日、天神店（福岡市中央区）の古着売り場を約1・5倍に広げ、品ぞろえを3倍に増やした。自社製の古着を店頭の回収ボックスで集め、再販売や再資源化につなげる試みも強化する。物価高で安価な衣料品を求める消費者のニーズに応えるとともに、循環型社会の実現を目指す。