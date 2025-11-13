＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 事前情報◇12日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞最注目選手のひとりとして、米本土に戻ってきた。山下美夢有は2週前にマレーシアで行われた「メインバク選手権」で今季2勝目。今大会初日は昨年覇者のネリー・コルダ（米国）、グレース・キム（オーストラリア）との注目組に入った。<連続写真>インパクト前に左ヒザが伸びるタイプは左お尻で体重を受け止める