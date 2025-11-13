広末涼子さん新東名高速道路で俳優広末涼子さん（45）が運転する車が大型トレーラーに追突した事故で、静岡県警は13日、同乗男性を骨折させたとして自動車運転処罰法違反の過失傷害容疑で広末さんを書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。