米連邦議会議事堂で報道陣の取材に答えるジョンソン下院議長/Tom Brenner/Getty Images（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関する文書について、連邦議会下院のマイク・ジョンソン議長は12日、司法省に対し全ての文書の公開を義務付ける法案を来週にも下院本会議に提出すると発表した。実現すれば予想されていたよりも早い時期での提出となる。ジョンソン氏は記者団に対し、「来週下院