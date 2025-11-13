メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋駅前は一足早くクリスマスムードです。 名古屋駅のＪＲゲートタワー前では12日、高さおよそ12メートルのクリスマスツリーの点灯式が行われました。 今年のツリーには去年より多いおよそ4万球のＬＥＤが使われているほか、ＪＲセントラルタワーズの開業25周年にちなんで25個の様々な色の扉のオーナメントが飾り付けられています。