豪ドル急伸、対円で1年ぶり高値失業率改善に雇用者数増加利下げ観測後退 豪州10月の雇用統計は失業率が4.3%と前回4.5%から低下、予想の4.4%も下回った。雇用者数は4万2200人増と市場予想の2倍以上の増加となった。これにより12月利下げ観測が一段と後退、豪中銀が近く利下げを行う可能性はなさそうだ。 強い雇用統計を受け豪ドルは上昇、対ドルで2週間ぶり高値。豪ドル円は101.60円台まで上昇、約1年ぶり高値をつけてい