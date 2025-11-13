13日午前9時54分ごろ、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮城県の岩沼市と丸森町、福島県の福島市、郡山市、白河市、須賀川市、大玉村、天