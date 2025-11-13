2022年10月、シーズン最終戦で56号本塁打を放ったヤクルト・村上宗隆内野手＝神宮【ラスベガス（米ネバダ州）共同】米大リーグの球団幹部らが集まるゼネラルマネジャー（GM）会議第2日は12日、ネバダ州ラスベガスで行われ、ア・リーグのGMらが取材に応じ、プロ野球ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手について、マリナーズが高い関心を寄せた。マリナーズのホランダーGMは「キャリアの早い