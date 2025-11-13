【ラスベガス（米ネバダ州）＝帯津智昭】米大リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）が１２日に発表され、ア・リーグはタイガースのタリク・スクバル（２８）が２年連続、ナ・リーグはパイレーツのポール・スキーンズ（２３）が初めて選ばれた。ドジャースの山本由伸（２７）はナ・リーグ３位だった。左腕のスクバルは今季、１３勝６敗、防御率２・２１、２４１奪三振、右腕のスキーンズは１０勝１０敗、防御率１・９７、２１