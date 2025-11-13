血糖値のコントロールと体重管理は密接に関係しています。急激な血糖値の上昇は脂肪の蓄積を招き、太りやすい体質を作ります。一方で、適切な食事と運動で血糖値を安定させると、脂肪燃焼が促進されます。ここでは、健康的に痩せながら血糖値を整えるダイエット法を紹介します。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会