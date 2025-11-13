ジョイポート淡路島は12月1日〜2026年2月28日の期間、同社の運営する兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」において、冬の寒さの中でも乗船客が快適に世界最大級の渦潮を楽しめるよう、「こたつクルーズ」を開催する。●年間で最も潮位が下がる大迫力の渦潮が見られるチャンス冬は年間を通じてもっとも潮位が下がることから、大迫力の渦潮が見られる観潮に適した時期といえる。さらに、冬は空気が澄んでいるため