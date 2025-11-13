きのう、三重県津市にある標高約680メートルの山で男女3人が相次いで遭難しました。 【写真を見る】三重・津市の山で男女3人が相次いで遭難… ｢山岳コースから離れた｣｢道に迷った｣などと通報 いずれも山頂から下山中 警察によりますときのう午後5時ごろ、津市芸濃町にある標高約680メートルの錫杖ヶ岳で、津市に住む女性（74）から「山岳コースから離れてしまった」などと通報がありました。 また同じ