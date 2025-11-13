【ぽこ あ ポケモン】 2026年3月5日 発売予定 価格：8,980円 楽天は、通販サイト「楽天ブックス」にて2026年3月5日に発売を予定しているサンドボックス「ぽこ あ ポケモン」の予約受付を開始した。 楽天ブックスでは本商品のオリジナル特典として「コットン巾着」と「クロス巻きメモ帳」を展開する。また、特典付き商品を購入した際にはオリジナル配送パックで配送が行なわれる