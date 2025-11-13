2025年11月11日、中国メディア・舜網は、かつて「最も醜い建築」と評された広東省広州市の「銅貨ビル」が競売にかけられるも買い手がつかない状況だと報じた。「銅貨ビル」と呼ばれる広州円大厦は珠江沿いにそびえ立つ総建築面積約10万5000平方メートル、高さ138メートル、33階建ての超高層ビルで、鴻達興業集団によって2010年に着工し、13年に竣工、15年に供用開始され、総投資額は10億元（現在のレートで約210億円）に上る。記事