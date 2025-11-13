佐賀共栄銀行（佐賀市）は、来春に入行予定の内定者に対し、旅行費用として１人２０万円を支給すると発表した。残りの学生生活で旅を通じて豊かな価値観を養ってもらうことが目的だ。人手不足の中、今後の採用活動のアピール材料にする狙いもある。地方銀行が内定者に旅行を促すための費用を負担するのは珍しい。対象は高校生２人を含む計９人で、同行は海外への旅行を推奨している。支給後に学生が内定を辞退した場合の対応は