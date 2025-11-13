MLBの2025年最優秀投手に贈られる「サイ・ヤング賞」が12日（日本時間13日）に発表され、ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）が選出された。ファイナリスト3人に残っていたドジャース山本由伸投手（27）は受賞を逃した。スキーンズは今季10勝10敗ながら、リーグ1位の防御率1.97をマークしたほか、リーグ2位タイの216三振を奪うなど、地区最下位に沈んだチームにあって奮闘。受賞が最有力視されていた。山本は2.49で防御率リーグ2