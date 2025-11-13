DeNAは13日、巨人を戦力外となった馬場皐輔を育成選手として獲得したことを発表した。背番号は『115』に決まった。馬場は17年ドラフト1位で阪神に入団し、20年にプロ初勝利を含む32試合に登板して、2勝1敗9ホールド、防御率2.08で一軍に定着すると、翌21年にはシーズン自己最多の44試合に登板。23年オフに現役ドラフトで巨人に移籍し、移籍1年目の24年が1試合、今季は8試合の登板にとどまり、巨人を戦力外となっていた。