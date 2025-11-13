【楽天ブックス:「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」発売記念キャンペーン】 キャンペーン期間：11月13日10時～2026年1月16日9時59分まで 楽天ブックスは、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」発売記念キャンペーンを11月13日10時より実施する。期間は2026年1月16日9時59分まで。 キャンペーンにエントリーし、対象PS