◆ デビュー2年目で球団史上初の満票受賞現地時間12日、MLB機構が2025年シーズンの「サイ・ヤング賞」受賞者を発表。ナショナル・リーグはピッツバーグ・パイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が選出された。2023年ドラフトの全体1位指名を受けたスキーンズは昨季5月にMLBデビュー。ナ・リーグの新人王を獲得し、サイ・ヤング賞投票でも3位に入っていた。2年目の今季はさらに飛躍を遂げ、32先発で10勝10敗という成績ながら