【PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用】 11月13日10時より予約開始 Amazonにて、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」の予約受付が11月13日10時より開始される。 本製品は、日本国内での使用に限定した、11月12日に発表されたばかりのPS5の新モデル。本体言語を「日本語」、かつ「国/地域」を「日本」に設定しているPlayStationのアカウントでのみ利用できる。