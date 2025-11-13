緒方孝市の広島総括中編広島OB・緒方孝市氏に聞く今シーズンの広島総括。中編では、野手陣についての見解を聞いた。（前編：三本柱で13の借金を作った先発陣、中継ぎ陣の課題について語った＞＞）【小園海斗、２人の外国人は結果を残したが......】――野手陣についてはいかがでしたか？緒方孝市（以下：緒方）いい部分から言えば、大きなケガ人が出なかったこと。そして何よりも、ここ数年、外国人助っ人がなかなか機能しな