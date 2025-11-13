千葉県佐倉市の「佐倉天然温泉 澄流 -すみれ-」にて、11月26日の『いい風呂の日』にちなんだ「澄流のいい風呂ウィーク」が開催されます。2025年11月20日(木)から11月26日(水)までの期間中、豪華景品が当たる宝くじや「1126人目」の入館者サービス、サウナや浴室での特別イベントなど、盛りだくさんのおもてなしが用意されます。 佐倉天然温泉 澄流「澄流のいい風呂ウィーク」 開催期間：2025年11月20日(木)〜11月2