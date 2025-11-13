歌舞伎俳優の松本幸四郎が、主演ドラマ「鬼平犯科帳兇剣」（来年１月１０日に時代劇専門チャンネルで独占初放送）で映画「侍ライムスリッパー」（安田淳一監督）で大ブレイクした山口馬木也と共演することが１２日、分かった。幸四郎が火付盗賊改方長官の「鬼の平蔵」こと長谷川平蔵を演じるシリーズ第７弾で、サスペンス的なロードムービー。山口は平蔵の親友で、同シリーズの「本所・桜屋敷」にも登場した岸井左馬之助を演