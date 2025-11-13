◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都競馬場・芝１６００メートル）今年のデイリー杯２歳Ｓには、函館２歳Ｓ・Ｇ３勝ちのエイシンディード、中京２歳Ｓ・Ｇ３覇者のキャンディードの２頭の重賞ウィナーが出走予定している。データ的にはどうなのか、そのほか馬券の参考になる記録を紹介する。◆重賞勝ち馬は厳しいグレード制導入後の１９８４年以降、ＪＲＡ重賞勝ち馬は４勝（１９９１年ニシノフラワー、０