創業70年以上の古書専門店「東京書房」(神奈川県川崎市)が、古本・古書を売る際におすすめの業者選びのポイントを公開しました。ポイントは「ISBNやバーコードの有無を問わず買取対応」できる「古書組合加盟店」を選ぶこと。古い書籍も適切に評価してもらえる、安心の目印を解説します。 古書専門店「東京書房」が教える業者選びのポイント 本を売るとき、宅配やアプリによる買取サービスも増えていますが、「バー