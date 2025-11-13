ISILKが運営する日本発のフレグランスブランド「BLACKLETTERS」から、英国ブランド「KATHARINE HAMNETT LONDON」が共鳴して生まれた香水「悠森 - YUSHIN」が登場。秩父の森で採れる黒文字(クロモジ)精油と、国産ヒノキの間伐材を使用した、“自然と人の共生”をテーマにしたサステナブルフレグランスが、2025年11月14日(金)より数量限定で発売されます。 ISILK「BLACKLETTERS× KATHARINE HAMNETT LONDON 香水『悠森 - YUSHIN