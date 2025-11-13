福祉事業を展開するGAMが、就労移行支援事業所「ガムとゴム 王子駅前」を2025年11月1日(土)に東京都北区王子にオープンしました。「王子駅」徒歩3分の好立地に加え、無料の昼食・ドリンクバーや交通費全額無料といった手厚いサポート体制のもと、専門的なIT・クリエイティブスキルや体力向上を目指せる、独自のプログラムが特徴です。 GAM 就労移行支援事業所「ガムとゴム 王子駅前」 「ガムとゴム 王子駅前」は、