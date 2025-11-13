全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票によるサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）が１２日（日本時間１３日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表され、ナ・リーグの最終候補３人に残っていたドジャース・山本由伸投手（２７）は選出されず、日本人初の快挙を逃した。１０勝１０敗ながら防御率がリーグトップの１・９７だったパイレーツの２３歳右腕・スキーンズが受賞した。メジャー２年目の山本は今季、開幕投手を務めると、チー